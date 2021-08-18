Опасные жуки прилетели в ручной клади из Узбекистана в Иркутск. Фото: пресс-служба аэропорта Иркутска

В аэропорту Иркутска в ручной клади пассажиров, прибывших из Узбекистана, инспекторы отдела фитосанитарного контроля в двух килограммах нута обнаружили карантинные организмы - пять живых жуков зерновки. Семена фасоли были изъяты и уничтожены. Об этом сообщаю в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии.

- Четырехпятнистая зерновка – жук небольшого размера из рода Callosobruchus, входит в список карантинных организмов, отсутствующих в России. Повреждает различные зернобобовые в поле и при хранении, - рассказали в ведомстве.

Центром ареала этого жука-вредителя считают тропическую Азию, откуда завезена в Центральную и Западную Африку, Гавайские острова, Японию, центральную и южную части Северной Америки, Австралию, Южную Францию, Италию.

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