В Бурятии мужчина поджег гараж, в котором спал его знакомый Фото: МВД республики Бурятия

Ночью 11 августа в Северобайкальском районе загорелся гараж. На место возгорания прибыли сотрудники полиции и увидели хозяина строения. Им оказался местный житель. Мужчина рассказал, как проснулся от дыма и сразу же выбрался из гаража, незамедлительно вызвал пожарных и сотрудников полиции. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.

- Преступником оказался ранее судимый знакомый , с которым у них на днях случился конфликт - рассказали в ведомстве.

С чего все началось? Накануне поджога хозяин гаража распивал спиртные напитки в компании знакомых. В какой-то момент между ним и подозреваемым произошёл конфликт. Поздним вечером опьяневший хозяин решил переночевать на диване в гараже, а не в доме. Его обидчик же взял горючую жидкость и поджег гараж приятеля, не зная, что тот находится внутри помещения.

В результате пожара повреждены стены и крыша . Нанесенный ущерб оценивается в 170 тысяч рублей.

Виновному грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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