Мужчина со шрамом в районе сердца разыскивается в Иркутске

Мужчина со шрамом в районе сердца и печени разыскивается в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске 14 августа пропал 47-летний мужчина. Мать Вячеслава Винокурова последний раз видела сына днем, когда тот выходил из дома на улице Донская. С тех пор он не возвращался. Разыскиваемого можно узнать по татуировке и шраму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В дежурную часть отдела полиции обратилась женщина, которая сообщила, что ее сын Вячеслав Винокуров днем 14 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, - рассказали подробности в ведомстве.

Выходя из дома, Вячеслав взял с собой небольшую черную сумку.

Всех, кто что-либо видел и знает о местонахождении сибиряка, просят обратиться в полицию.

Приметы пропавшего: мужчине на вид 47-48 лет, ростом 176 см, среднего телосложения, с европейским типом лица и короткими седыми волосами.

Особые приметы: на ступнях около пальцев есть татуировки в виде надписи: «Они устали, им надо отдохнуть» и шрам в районе сердца на грудной клетке и на печени около десяти сантиметров.

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