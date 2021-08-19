Уголовное дело возбуждено после исчезновения 33-летнего мужчины с месторождения на севере Иркутской области. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Усть-Кутском районе возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Там бесследно исчез Сергей Горохов, 14 июня 1988 года рождения. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК Росии по Иркутской области.

- По версии следствия, 3 августа 2021 года в 16 часов 30 минут Горохов С.В. ушёл с территории Ярактинского месторождения в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Учитывая, что мужчина пропал без вести, у следствия имеются достаточные основания полагать, что он мог стать жертвой преступления, - рассказали в ведомстве.

Мужчину продолжают разыскивать.

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