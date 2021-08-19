25-летнего мужчину, который уехал на заработки в тайгу и пропал, разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские разыскивают 25-летнего мужчину, который уехал на заработки в тайгу в Казачинско-Ленский район и пропал без вести. Предварительно, Николай Казначеев, уроженец поселка Таргиз Чунского района, в июле отправился на одно из предприятий с целью трудоустройства. По словам коллег, находясь в балке в 150 километрах от поселка Магистральный, мужчина вышел в лес и не вернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские вместе со спасателями неоднократно прочесывали лесной массив вблизи базы и территорию предприятия, исследовали проселочные дороги и профиля, прибрежные зоны рек и заброшенный поселок Ханда, однако пропавший мужчина на настоящий момент не обнаружен, - рассказали в ведомстве.

Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего мужчины, просят сообщить об этом в полицию.

Приметы разыскиваемого: на вид 30 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза темные, волосы темные, короткостриженые.

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