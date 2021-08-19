Разыскиваются родные двух девочек, запертых в комнате общежития в Улан-Удэ Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 18 августа в полицию Улан-Удэ позвонила женщина, которая проживает в одном из общежитий города. Она рассказала, что в соседней комнате двое маленьких детей оставлены без присмотра взрослых. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

- На место незамедлительно выехали полицейские и обнаружили в комнате двух девочек трех и пяти лет, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время дети помещены в реабилитационный центр.

Тех, кто владеет информацией о личностях девочек и их родных, просят сообщить об этом в полицию.

Приметы:

1. Со слов зовут Дарима, на вид 3-4 года, среднего телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие. Разговаривает плохо.

Одета: светло-розовая кофта с рисунком собаки, розовые штаны.

2. Со слов зовут Саяна, на вид 5 лет, азиатской внешности, среднего телосложения, волосы темные, плохо говорит.

Одета: красная футболка с рисунком в виде котенка, цветные шорты.

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