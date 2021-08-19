Дознаватели установили причину пожара в школе в Чунском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне вечером в поселке Лесогорск Чунского района загорелась школа. Огонь начал распространяться с помещения лаборантской кабинета химии на третьем этаже. На место прибыли 6 пожарно-спасательных расчётов и потушили огонь меньше, чем за час. Четырехэтажное кирпичное здание пострадало на площади 22 квадратных метров. Огонь повредил деревянные перегородки и напольное покрытие. Размер ущерба устанавливается. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сегодня на месте пожара провели расследование дознаватели МЧС России, которым удалось установить очаг пожара и его предполагаемую причину – аварийный режим работы электросети. Точную причину пожара и его обстоятельства установит пожарно-техническая экспертиза, - рассказали в ведомстве.

Как сообщили в школе, ЧП не повлияет на учебный процесс.

Последняя плановая проверка в учреждении проводилась 23 июля. Были найдены нарушения требований пожарной безопасности. Руководство обязали устранить нарушения в определенный срок.

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