Режим ЧС из-за лесных пожаров снят в Иркутской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутской области снят региональный режим чрезвычайной ситуации, который был введен в связи с напряженной обстановкой с лесными пожарами. За минувшие в сутки в регионе потушено три пожара в Братском и Катангском районах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Почти 90 тысяч гектаров локализовано за сутки. Ситуация находится под контролем, в случае необходимости на более сложные участки мы можем перебросить дополнительные силы и средства. Самая напряженная обстановка - в Катангском районе. При этом там сосредоточены большие силы как представителей лесного комплекса региона, так и федеральный резерв,- рассказали в ведомстве.

19 августа на территории региона продолжают действовать 11 пожаров на общей площади 22,4 тысяч гектаров. Все очаги расположены в Катангском районе.

Напомним, режим ЧС был введен 6 августа на территории семи районов области. В Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах действовал полный запрет на посещение лесов. Тогда на территории районов действовало 40 пожаров.

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