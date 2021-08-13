В Иркутской области и Якутии введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

В Иркутской области и Якутии введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера. Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии в Якутске.

- В условиях обстановки, сложившейся на территории Якутии и Иркутской области, принимая во внимание неблагоприятный метеопрогноз с учетом обращения главы Рослесхоза, предлагаю ввести режим ЧС в лесах межрегионального характера и установить федеральный уровень реагирования», - сказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

Ввести межрегиональный режим ЧС предложил глава МЧС Евгений Зиничев во время заседания в Якутии. Фото: Андрей Сорокин

Теперь координация сил и средств при тушении лесных пожаров будет передана МЧС России, а повседневное управление станет обязанностью Национального центра управления кризисными ситуациями. Однако, разработка тактики и методов борьбы с пожарами, а также руководство силами на территории лесов остаются функциями Рослесхоза.

Что касается межрегионального режима ЧС, вводить его будут поэтапно. Эта мера позволит быстро реагировать на ситуацию и привлекать к тушению пожаров силы средства бюджеты всех уровней, чтобы свести ущерб к минимуму. Причем могут быть задействованы даже обычные граждане. Таким образом, все силы регионов будут брошены на борьбу со стихией.

Тем временем, в Приангарье 13 августа действует 28 лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня в Иркутской области продолжают действовать 28 лесных пожаров на общей площади 137 801 гектар в пяти районах области. На местах помимо пожарных десантников и работников лесопожарных станций задействованы силы министерства обороны. 681 населенный пункт области накрыл дым от пожаров, бушующих в регионе и республике Саха (Якутия).

В соседнем субъекте ситуация остается сложной. В Якутии действует режим ЧС регионального характера. Огонь оставил без имущества и крыши над головой жителей целого села Бясь-Кюёль. Действующим остается 171 природный пожар.

СПРАВКА КП

ЧС регионального характера вводится, если зона ЧС не выходит за пределы одного субъекта, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо размер материального ущерба составляет свыше 5 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей.

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