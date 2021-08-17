Режим ЧС из-за лесных пожаров снят в Киренском районе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Киренском районе отменен режим ЧС, который был введен из-за лесных пожаров. Там стабилизировалась обстановка. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На утро 17 августа в Киренском районе, благодаря усилиям всех служб, в том числе помощи сил центрального военного округа Министерства обороны РФ, которое предоставило 19 единиц тяжелой техники и 49 человек личного состава, в Киренском районе нам удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами. Сейчас все возгорания на территории этого района ликвидированы. При этом часть сил и средств остаются на месте, так как в районе установился пятый класс пожарной опасности. И мы должны быть готовы к любому развитию событий, - отметили в ведомстве.

Напомним, 6 августа на территории семи районов области был введен режим ЧС в связи с напряженной обстановкой с лесными пожарами. Сейчас он продолжает действовать еще в шести районах - Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах.

Вместе с этим, с 13 августа в Иркутской области и Республике Саха введен межрегиональный режим ЧС.

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