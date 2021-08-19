Сибиряк потерял 27 тысяч рублей, расплатившись за авиабилеты на фальшивом сайте. Фото: пресс-служба аэропорта Иркутска

Житель Осинского района пытался совершить покупку на незнакомом сайте. После того, как он ввел данные своей карты, деньги списались, а электронные билеты на почту так и не пришли. 37-летний мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как удалось установить оперативникам, заявитель решил приобрести авиабилеты по направлению «Иркутск-Москва-Иркутск» стоимостью около 27 тысяч рублей. После того, как для оплаты он ввел номер карты и защитный трехзначный код, ему пришло уведомление о списании денег. Электронные билеты житель Приангарья так и не получил. Чтобы убедиться в покупке, потерпевший связался с сотрудниками аэропорта, которые пояснили, что бронирование на указанный рейс отсутствует, - рассказали в ведомстве.

Полицейские выясняют подробности случившегося.

Пользователей сети просят перед оплатой онлайн-покупки удостовериться в том, что сайт или любая другая площадка являются официальными. Так, можно попробовать позвонить по телефонам указанным на интернет-странице, либо уточнить адрес сайта у сотрудников компании.

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