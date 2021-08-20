Пенсионерка за рулем Лады насмерть сбила 4-летнего мальчика на велосипеде под Ангарском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В деревне Малая Еланка 73-летняя женщина за рулем машины «ВАЗ 2115» сбила ребенка, который ехал через дорогу на велосипеде. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате автоаварии 4-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, где в дальнейшем скончался, - рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что в момент аварии ребенок возвращался домой с детской площадки без сопровождения взрослых. Мальчик погиб за день до своего пятилетия.

Напомним, с начала года в Иркутской области из-за детской неосторожности произошло 72 ДТП, в которых 67 детей получили травмы и пять погибли. Чаще всего в момент аварии несовершеннолетние были без присмотра взрослых.

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