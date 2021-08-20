Водителя Toyota Land Cruiser, который объехал пробки по "встречке" , оштрафовали в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске с помощью мониторинга социальных сетей полицейские выяснили личность водителя иномарки Toyota Land Cruiser, который пересек двойную сплошную линию разметки, чтобы по встречной полосе пересечь перекресток и объехать пробку. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В кратчайшие сроки автоинспекторы установили, что за рулем внедорожника находился 22-летний местный житель. Как оказалось, иномарка принадлежит его матери, - рассказали в ведомстве.

За грубое нарушение ПДД молодого лихача оштрафовали на пять тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший инспектор отправится в колонию за помощь знакомому срубить лес в Иркутской области. Общий ущерб от вырубки составил больше 850 тысяч рублей. (подробности)

Прокуратура проведет проверку после гибели 4-летнего мальчика в аварии под Ангарском. Сотрудники прокуратуры выяснят в каких условиях жил ребенок. (подробности)