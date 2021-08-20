Прокуратура проведет проверку после гибели 4-летнего мальчика в аварии под Ангарском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По поручению региональной прокуратуры после гибели 4-летнего мальчика в аварии в Иркутском районе будет проведена проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также условий проживания ребенка в семье. об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- 19 августа года в дневное время в селе Малая Еланка Иркутского района легковой автомобиль совершил наезд на 4-летнего ребенка, находившегося на велосипеде. От полученных травм мальчик скончался в медицинском учреждении. Причины произошедшего устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

По итогам проверки при будут приняты меры прокурорского реагирования.

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