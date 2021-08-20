Бывший инспектор отправится в колонию за помощь знакомому срубить лес в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Боханском районе перед судом предстал 44-летний мужчина. Его признали виновным в пособничестве в совершении незаконной рубки леса в особо крупном размере. Ранее он занимал должность государственного лесного инспектора. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

- В ноябре 2018 года мужчина предложил местному жителю совершить незаконную рубку деревьев на территории Боханского района. При этом пообещав устранить препятствия в виде проверок и обеспечить документами для придания законности нелегальной лесозаготовительной деятельности. Последний, приняв предложение подсудимого, привлек третьих лиц, не осведомленных о противоправности деяния, - рассказали в ведомствах.

Ущерб, нанесенный лесному фонду России, насчитывает больше 850 тысяч рублей.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции, уголовное дело расследовано органами следственного комитета.

Районный суд назначил мужчине три года условного срока с испытательным сроком три года. Однако, позже надзорное ведомство обжаловало приговор. Иркутский областной суд согласился с прокурором и изменил решение первой инстанции. Таким образом, бывший лесной инспектор получил наказание в виде трех лет в исправительной колонии общего режима.

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