Жителя Братска оштрафовали на 80 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору ГИБДД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

32-летний житель Братска признан виновным в попытке дать взятку инспектору ГИБДД. Мужчина пытался избежать наказания за пьяную езду. Уголовное дело расследовано СО по Братску СУ СК России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что в мае 2021 года на 215 километре федеральной трассы А-331 «Вилюй» подсудимый, желая избежать ответственности за вождение автомобиля в состоянии опьянения и последующего лишения права управления транспортным средством, предложил остановившему его инспектору ДПС ГИБДД денежные средства в размере 20 тысяч рублей. На месте передал половину обозначенной суммы за несоставление протокола об административном правонарушении, - рассказали в ведомстве.

Полицейский отказался от взятки и сообщил об этом руководству.

Братский городской суд оштрафовал нарушителя на 80 тысяч рублей. Также 10 тысяч рублей, которые мужчина ранее передал как взятку, конфискованы и обращены в доход государства.

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