Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 12:21

Жителя Братска оштрафовали на 80 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

Мужчина хотел избежать наказания за пьяную езду
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителя Братска оштрафовали на 80 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

Жителя Братска оштрафовали на 80 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

32-летний житель Братска признан виновным в попытке дать взятку инспектору ГИБДД. Мужчина пытался избежать наказания за пьяную езду. Уголовное дело расследовано СО по Братску СУ СК России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что в мае 2021 года на 215 километре федеральной трассы А-331 «Вилюй» подсудимый, желая избежать ответственности за вождение автомобиля в состоянии опьянения и последующего лишения права управления транспортным средством, предложил остановившему его инспектору ДПС ГИБДД денежные средства в размере 20 тысяч рублей. На месте передал половину обозначенной суммы за несоставление протокола об административном правонарушении, - рассказали в ведомстве.

Полицейский отказался от взятки и сообщил об этом руководству.

Братский городской суд оштрафовал нарушителя на 80 тысяч рублей. Также 10 тысяч рублей, которые мужчина ранее передал как взятку, конфискованы и обращены в доход государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водителя Toyota Land Cruiser, который объехал пробки по "встречке", оштрафовали в Братске. Видео с нарушителем выложили в один из интернет-пабликов. (подробности)

Бывший инспектор отправится в колонию за помощь знакомому срубить лес в Иркутской области. Общий ущерб от вырубки составил больше 850 тысяч рублей. (подробности)