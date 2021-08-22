Пьяный водитель «Нивы» врезался в табло на автозаправке в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне около восьми часов вечера «Шевроле Нива» на 33 километре трассы «Тайшет-Шелехово-Патриха» врезалась в информационное табло возле автозаправки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Медицинская помощь потребовалась 36-летнему и 26-летней пассажирам «Нивы». Виновник ДТП не пострадал. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- На месте аварии автолюбитель был освидетельствован на состояние опьянения, результат которого в 10 раз превысил допустимую норму паров спирта в выдыхаемом воздухе, - рассказали в ведомстве.

За вождение в нетрезвом виде мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до 2 лет.

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