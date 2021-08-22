Женщина погибла на пожаре в пятиэтажном доме на улице Севастопольской в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ночь на 22 августа в Иркутске произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Севастопольской. Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательную службу в 04:20. Загорелась четырехкомнатная квартира на пятом этаже. В ней во время тушения была найдена 47-летняя погибшая женщина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По указанному адресу прибыли три пожарных расчёта с техникой, предназначенной для тушения пожаров в многоэтажных домах. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 10 жильцов, - рассказали в ведомстве.

В 04:48 открытый огонь был потушен, в 05:40 последствия пожара ликвидированы. В квартире пострадала комната и вещи на площади 16 кв. м. Дознавателями МЧС установлено, что причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем самой хозяйки квартиры. Проводится экспертиза.

Так, в ночь на 22 августа произошло четыре пожара. Помимо квартиры в пятиэтажном доме горели дача и хозяйственные постройки. 21 августа в Иркутской области зарегистрировано девять пожаров.

Вечером 20 августа в селе Илганская Заларинского района от огня пострадала девочка-подросток. Около девяти вечера на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме. Когда к месту прибыли пожарные, горели второй этаж и крыша. Во дворе находилась 15-летняя школьница с ожогами. Ее госпитализировали. Чтобы потушить пламя, понадобилось три часа. Огонь повредил площадь 120 кв.м. на втором этаже и 30 кв.м. на первом. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.

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Вечером 20 августа в селе Илганская Заларинского района при пожаре в частном доме пострадала несовершеннолетняя девочка. Пожар произошёл в селе Илганская на улице Нижняя в 9-м часу вечера. На телефон «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме. К месту были направлены 3 пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения горел второй этаж деревянного дома и кровля. Во дворе дома находилась 15-летняя девочка с ожогами. Пострадавшая была госпитализирована.

В течение трёх часов продолжалось тушение пожара. В результате огнём повреждены второй этаж и кровля дома на площади 120 кв.м, а также первый этаж на площади 30 кв.м. Причина произошедшего устанавливается.