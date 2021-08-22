В Черемховском районе разыскивают водителя, который насмерть сбил 24-летнюю девушку и скрылся с места ДТП Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемховском районе полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП. Накануне вечером неизвестный насмерть сбил 24-летнюю девушку. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- На федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в районе 1753 километра вблизи села Верхний Булай неустановленный водитель, на неустановленном автомобиле совершил наезд на 24- летнюю женщину пешехода, которая от полученных травм скончалась. С места аварии водитель скрылся, - рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что виновник аварии мог быть за рулем ВАЗ-2114 или ВАЗ-2115 вишневого цвета.

Водителя призывают самостоятельно явиться в дежурную часть для дачи объяснений, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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