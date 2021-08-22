В Иркутской области продолжает действовать 10 лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки удалось потушить два лесных пожара площадью 2,5 тысячи гектаров. Так, сегодня в области действует 10 очагов и продолжает гореть 26 тысяч гектаров леса. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- По данным министерства лесного комплекса региона на 22 августа, за сутки полностью локализовали шесть пожаров на площади 76,2 тысяч гектара, - рассказали в ведомстве.

В лесном фонде Приангарья продолжается постоянный мониторинг пожарной обстановки.

В местах тушения задействовано 561 человек личного состава, 18 единиц техники, шесть бортов авиации. В постоянной готовности к работе находятся три вертолета Ми-8 Минобороны России.

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