Денежное вознаграждение объявлено за помощь в задержании беглого зэка из Вихоревки. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

Вот уже два месяца продолжаются поиски сбежавшего заключенного из колонии-поселения в Вихоревке Евгения Козлова. В июне 2021 года, мужчина, который отбывал срок в 2 года 3 месяца за кражу и грабеж, покинул рабочее место на своем участке. До сих пор он разгуливает на свободе.

- За помощь в розыске осужденного объявлено денежное вознаграждение, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. – Просим жителей региона проявить бдительность и при появлении сведений о возможном местонахождении беглеца звонить в полицию.

Напоминаем, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, с разрешения администрации колонии-поселения они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения,

ПРИМЕТЫ БЕГЛОГО ЗЭКА

Его рост 163 сантиметра, волосы темно русые, глаза голубые. На лице множественные мелкие шрамы и рубцы. На левом ухе рубец после разрыва. Был одет в черную синтепоновую куртку, черные штаны, синюю футболку с полосами на рукавах.