Для переписи населения в Иркутской области требуется 400 добровольцев Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В Иркутской области утверждены сроки Всероссийской переписи населения - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. Также на этот период требуются добровольцы, которые будут работать на переписных участках и МФЦ. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Ограничений для работы не много. Возьмут всех, кто старше 16 лет и без хронических заболеваний. Это все условия. Записаться можно на официальном сайте. Каждому волонтёру выдадут удостоверение и жилетку со специальной символикой. Задач у добровольцев две. Информировать население о переписи и консультировать людей на участках. Нужно, чтобы жители региона понимали, как будет проходить перепись, - рассказали в пресс-службе правительства.

Сбор информации будет проходить на портале Госуслуги, в МФЦ и переписчиками, во время обходов по домам.

Напомним, в этом году пройдет первая электронная перепись населения. У людей будет возможность самостоятельного заполнить переписной лист на портале Госуслуг.

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