В Иркутске задержан грабитель, который ударил официантку в кафе ножом из-за 15 тысяч рублей

Задержанный был судим 10 раз. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские задержали преступника, который дерзко ограбил кафе на улице Воровского, в микрорайоне Жилкино. Все произошло в ночь на 18 августа. Мужчина в синем дождевике, сапогах и шапке ворвался в помещение заведения, и достав нож, потребовал сотрудницу заведения отдать ему всю выручку. Женщина оказалась не из робких и попыталась вступить с налетчиком в рукопашную, а затем схватила стул и начала отбиваться им. Она даже попробовала вытолкнуть грабителя. Но у нее ничего не вышло. В ответ преступник ударил ее ножом. Ранение оказалось несерьезным.

Выяснилось, что женщина рисковала своей жизнью из-за 15 тысяч рублей. Именно столько денег забрал грабитель из кассы. Потратить все деньги он не успел. Его задержали спустя несколько дней.

- Грабителем оказался 40-летний житель Ленинского района Иркутска, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ранее он был судим 10 раз. На этот раз против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

На допросе мужчина даже не смог вспомнить все свои уголовные статьи, по которым был судим.

- Вышел из тюрьмы года 4 назад, - сказал он.

Добавим, что налетчика уже заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денежное вознаграждение объявлено за помощь в задержании беглого зэка из Вихоревки (Подробности)