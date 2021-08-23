В МЧС предупредили о резком подъеме воды в реках Иркут и Китой. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Иркутске вновь ожидается приход большой воды. Из-за дождей, которые обрушились на Приангарье в прошедшие выходные, в реках снова ожидается подъем уровней воды выше критических отметок. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Итак, 23 и 24 августа на реке Иркут в районе села Баклаши ожидается повышение уровня воды до отметок 430-470 см при критической отметке 480 см. А вот в Иркутске Иркут поднимется до отметок 290-340 см при критике 320 см.

Сложная ситуация ожидается и на реке Китой в районе поселка Раздолье. Там вода поднимется до 280-330 см при критической отметке 280 см, на реке Китой в районе поселка Китой – до отметок 430-490 см при критике 475 см.

- Ожидаем, что затопит пониженные участки поймы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Оперативные группы уже находятся в готовности.

На прошлой неделе из-за подъема Ангары подтопила излюбленное место отдыха иркутян – остров Юность. Смотрите наш фоторепортаж ЗДЕСЬ.

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