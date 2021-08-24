Разыскивают хозяев ловушки, в которой нашли изможденного медведя в Усть-Илимском районе. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Усть-Илимском районе возбуждено уголовное дело по статье "незаконная охота". В июле мужчина сообщил в природоохранную прокуратуру об интересной находке. Посреди леса он наткнулся на железную клетку с изможденным медведем. После проверки информация подтвердилась. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Установлено, что медведь находится в металлической клетке, исходя из его изможденного состояния пребывает в ней долгое время, лишен еды и воды. Ловушка представляет собой самозапирающееся железное устройство, а использование такого оборудования законом запрещено, является видом браконьерства и не отвечает принципам гуманности, - рассказали в ведомстве.

Позже хозяина тайги выпустили на волю. Устанавливаются виновные.

Расследование уголовного дела контролируется прокурором.

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