Уровень реки Иркут снизился на 21 сантиметр Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За ночь уровень Иркута снизился на 21 сантиметр. В 09.00 в областном центре вода достигла отметки в 287 сантиметров, в селе Баклаши Шелеховского района уровень также упал на 48 сантиметров и составляет 410 сантиметров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– По оценкам специалистов, угроза повышения уровня воды еще сохраняется. При этом, сейчас мы видим значительное снижение уровня в верховьях Иркута, в Тибельти вода, по данным гидрометцентра, упала уже на 82 сантиметра. В связи с прохождением волны паводка на Иркуте, ГУ МЧС России по Иркутской области сегодня прогнозирует подъем воды и на реке Ангара в пределах 10 сантиметров. Ситуацию держим на контроле, каждые два часа проводим объезд низменных территорий, - рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне уровень Иркута превысил критическую отметку в областном центре. В самой нижней точке, в поселке имени Горького, удалось избежать подтопления жилых домов с помощью вала.

Также, на случай необходимости подготовлены пункты временного размещения.

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