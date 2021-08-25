55 иностранцев из ближнего зарубежья обнаружила полиция в теплицах под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники Управлений по вопросам миграции и уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области, совместно с коллегами из отдела полиции МУ МВД России "Иркутское" и регионального Управления ФСБ, во взаимодействии с подразделением ОМОН Росгвардии области провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов на территории тепличного комплекса в пригороде Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Главка МВД.

- На местах внезапной проверки правоохранители проверили 55 иностранных граждан. Практически у каждого второго из них обнаружены нарушения миграционного законодательства, среди которых осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов, нарушение правил въезда в РФ и представление ложных сведений, - рассказали в ведомстве.

Полиция составила на иностранцев больше 40 протоколов. Их работодателей привлекут к ответственности и оштрафуют.

Всего в 2021 году в Иркутской области было проведено больше 6,5 тысяч рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Больше 1200 протоколов было составлено в отношении предпринимателей, которые брали на работу нарушителей.

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