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Общество26 августа 2021 7:42

Сброс воды начался на Братской ГЭС

Изменен режим работы нескольких гидроузлов, чтобы избежать подтопления населенных пунктов
Анастасия КУРЕНОВА
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Сброс воды начался на Братской ГЭС

Сброс воды начался на Братской ГЭС

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Решением Енисейского бассейнового водное управления Федерального агентства водных ресурсов, в соответствии с письмом Росводресурсов, с 26 августа изменен режим работы нескольких гидроузлов. В том числе и Братская ГЭС. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Режим работы Братского гидроузла - среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 5300±200 м³/с с поддержанием уровня воды в Усть-Илимском водохранилище в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 295,5-296,0 м БС, - рассказали в ведомстве.

Также изменения коснулись Усть-Илимского и Богучанского гидроузлов. Иркутская ГЭС в текущем режиме сбрасывает воду на уровне 3000 м куб./сек.

Такие меры предприняты, чтобы избежать подтопления прибрежных населенных пунктов из-за высокого уровня рек.

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