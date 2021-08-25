Режим повышенной готовности введен в Тулуне из-за подъема реки Ии

Режим повышенной готовности введен в Тулуне из-за подъема Ии Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Тулуне введен режим повышенной готовности из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реке Ия. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- По состоянию на 12:00 25 августа уровень воды составляет 695 сантиметров при критической отметке 730 сантиметров. Дорога на дачи "Красный яр" перекрыта, выставлен пост, - рассказали в сообщении на официальном сайте администрации.

Дачников просят быть осторожными и отложить поездки за город до тех пор пока уровень воды не начнет падать.

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