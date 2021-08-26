Прокуратура проведет проверку после нападения двух женщин на 17-летнюю девушку из ревности в Саянске

Прокуратура проведет проверку после нападения двух женщин на 17-летнюю девушку из ревности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание прокуратуры привлек ролик, на котором две женщины напали на 17-летнюю девушку, подозревая ее в связи с их сожителями. Подростку обрезали волосы и облили лицо зеленкой. Все это происходило 6 августа в районе местного продуктового магазина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Органами прокуратуры проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - рассказали в ведомстве.

По итогам надзорных мероприятий в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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