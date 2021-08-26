37 тысяч гектаров тайги горит в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области удалось потушить три лесных пожара за сутки. Два очага в Жигаловском и Усть-Илимском районах обнаружили накануне. На тушении работали 15 человек, было задействовано семь единиц техники. Также тайга горела в Катангском районе на площади 3021 гектар. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- В полностью локализованном состоянии на утро 26 августа остаются семь пожаров на площади 24841 гектара. В стадии локализации находится четыре ранее зарегистрированных пожара на общей площади 26468 гектаров. Все очаги расположены в Катангском районе. Площадь активного горения составляет 37 гектаров, - рассказали в ведомстве.

Накануне в области для тушения тайги было задействовано 408 пожарных-десантников, 126 работников лесопожарных станций и 12 единиц наземной техники и восемь воздушных судов.

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