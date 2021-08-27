Больше 569 тысяч человек прошли первый этап вакцинации в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области полностью вакцинированы 491 250 человек. Еще 569 229 жителей привиты первым компонентом. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу по Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 165 275 человек. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 42 817 человек. В Ангарске это число меньше – 40 225.

Сообщается, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

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