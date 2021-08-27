42-летний водитель "Хонды" не справился с управлением и погиб под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне около 17 часов 42-летний водитель "Хонды ЦРВ" не справился с управлением на трассе "Иркутск-Плишкино". Машину перевернулась возле автобусной остановки. В момент ДТП людей рядом не было. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- В результате дорожного происшествия водитель иномарки погиб на месте, до приезда бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники иркутской Госавтоинспекции настоятельно просят водителей помнить о скоростных ограничениях и собственной безопасности.

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