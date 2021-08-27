17-летний подросток с ножом напал на таксиста в Иркутске

17-летний подросток напал на таксиста с ножом в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске полиция задержала 17-летнего иркутянина. Его подозревают в нападении с ножом на таксиста. Предварительно, 26 августа подросток нанес мужчине травмы и скрылся. В результате 24-летний водитель госпитализирован. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и регионального СК.

- По горячим следам личность и местонахождение подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Выяснилось, что вероятный злоумышленник заказал такси от дома, в котором проживает, а в машине пострадавшего оставил свой сотовый телефон, - рассказали в ведомствах.

Органами следствия по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренный ч.3 ст.30, ч.2 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений» и ч.4 ст.162 УК РФ «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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