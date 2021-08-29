Особый противопожарный режим на севере Иркутской области продлен до 15 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за сухой погоды, на севере Иркутской области продлили особый противопожарный режим. Теперь он действует до 15 сентября в Бодайбо и Бодайбинском районе, а также в Казачинско-Ленском районе, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Братском, Чунском, в Усть-Илимске и Братске.

- За нарушения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и садоводствах уже составлено 460 протоколов об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Общая сумма административных штрафов составила 4 млн. 73 тыс. рублей.

Чтобы предотвратить пожары, в селах и поселках региона продолжают работу патрульные группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Метеорологи рассказали, долго ли простоит в Иркутске летняя жара (Подробности)

Когда закончилась вода, начал закидывать огонь землей: сибиряк спас двух человек на пожаре и сам получил ожоги (Подробности)