Почти 500 тысяч человек полностью вакцинировались от коронавируса в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области полностью вакцинированы 496 885 человек. Еще 573 022 жителей привиты первым компонентом. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу по Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 166 899 человек. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 43 631 человек. В Ангарске это число меньше – 40 598.

Сообщается, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

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