Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличен до 3400 кубометров в секунду Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Енисейским бассейновым водным управлением сброс воды на Иркутской ГЭС увеличен до 3400 кубометров в секунду. Это связано с тем, что понизился уровень Иркута и Ангары в районе Иркутска. По прогнозам, ожидается дальнейшее снижение этих рек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июне приток в озеро Байкал составил 5500 м³/с, что составляет 110% от нормы (5030 м³/с), в июле – 7200 м³/с, что составляет 148% от нормы (4860 м³/с), в августе – 5800 м³/с, что составляет 136% от нормы (4260 м³/с). Приток в сентябре ожидается 3500-4500 м³/с (при норме 3000 м³/с), - рассказали в ведомстве.

Также в связи с высокой приточностью в Братское водохранилище, за минувшие сутки - 3650 м³/с, с 30 августа изменены режимы работы Братской и Усть-Илимской ГЭС.

Затоплений населенных пунктов в нижнем бьефе не прогнозируется. По рекам Ангарского каскада ГЭС ведется наблюдение за гидрологической обстановкой.

Вместе с этим 31 августа на реках области отмечалось понижение уровней воды: на реке Витим – на 30-104 см, на левобережных притоках реки Ангары, а также на реках южного Прибайкалья – на 5-25 см, на реках Лене, Киренге – на 1-5 см.

Также в начале сентября на реке Витим ожидается понижение уровня воды на 20-40 см, на левобережных притоках реки Ангары, а также на реках южного Прибайкалья на 5-30 см, на реках Лене, Киренге – на 1-5 см.

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