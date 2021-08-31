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Здоровье31 августа 2021 7:42

Больше 98 тысяч человек заразились коронавирусом в Иркутской области

15 пациентов с диагнозом COVID-19 умерли в регионе за сутки
Анастасия КУРЕНОВА
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Больше 98 тысяч человек заразились коронавирусом в Иркутской области

Больше 98 тысяч человек заразились коронавирусом в Иркутской области

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области количество заболевших коронавирусом перевалило за 98 тысяч с начала пандемии - 98 164. Согласно данным на 31 августа, за сутки в регионе зафиксировано 393 новых подтвержденных случая заражения. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с COVID-19 в Приангарье.

- Госпитализировано в ковидные госпитали 2171 пациент, - уточняют данные за минувшие сутки в оперштабе. - Это на 89 человек меньше, чем накануне.

Выздоровели, получив отрицательные тесты ПЦР, 595 жителей региона. А общее число тех, кто справился с инфекцией, составило 84 156. К сожалению, зафиксированы и летальные случаи, за сутки от коронавируса умерли 15 человек, с начала пандемии - 4551.

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