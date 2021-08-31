Больше 98 тысяч человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области количество заболевших коронавирусом перевалило за 98 тысяч с начала пандемии - 98 164. Согласно данным на 31 августа, за сутки в регионе зафиксировано 393 новых подтвержденных случая заражения. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с COVID-19 в Приангарье.

- Госпитализировано в ковидные госпитали 2171 пациент, - уточняют данные за минувшие сутки в оперштабе. - Это на 89 человек меньше, чем накануне.

Выздоровели, получив отрицательные тесты ПЦР, 595 жителей региона. А общее число тех, кто справился с инфекцией, составило 84 156. К сожалению, зафиксированы и летальные случаи, за сутки от коронавируса умерли 15 человек, с начала пандемии - 4551.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заменит ли вакцина от коронавируса прививку от гриппа, рассказали иркутские врачи. Врачи объяснили, когда лучше делать прививки от гриппа в Иркутске в 2021 году. (подробности)

«Вакцинация – это жизнь!»: еще 43 подарка обрели обладателей. Публикуем номера сертификатов победителей акции, которую среди вакцинированных иркутян проводит «Комсомольская правда» при поддержке администрации города. (подробности)