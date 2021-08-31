Продажа алкоголя запрещена 1 сентября в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продажа алкоголя запрещена 1 сентября в Иркутске. Так в День знаний в регионе приобрести спиртное в магазинах и супермаркетах будет невозможно. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Запрет будет действовать 1 сентября с 8-00 до 23-00 часов, - говорится в сообщении на официальном сайте.

Однако запрет на продажу алкоголя 1 сентября в Иркутске не распространяется на общепит.

Очевидцев нарушения ограничений, касающихся розничной торговли спиртным в День знаний, просят сообщать об этом в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по официальным телефонам.

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