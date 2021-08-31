Иркутский Зоосад принимает в дар излишки урожая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутском Зоосаде стартует традиционная акция «Добрый урожай». Все желающие могут привезти излишки овощей со своих огородов в дар питомцам. Например, их любят копытные, грызуны, птицы и даже некоторые хищники. Об этом сообщают в официальном аккаунте иркутского Зоосада.

- Эта акция крайне важна для нас, так как в осенне-зимний период количество посетителей в Зоосаде уменьшается, а следовательно снижается и прибыль с продажи билетов. Так как наш уголок живой природы находится на полной самоокупаемости, в холодное время года прокормить животных становится довольно сложно, - делятся в соцсетях Зоосада.

Привозить овощи можно ежедневно с 11:00 до 20:00. Для долгого хранения подаренного урожая в Зоосаде оборудован специальный погреб.

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