Сброс воды увеличили на Братской ГЭС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На Братской ГЭС увеличили сброс воды. При этом уровень водохранилища поднялся на 1 сантиметр. С 30 августа режим работы Братского гидроузла был изменен до 6000-6500 м³/с сбросного расхода. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области и на сайте "Русгидро".

- В связи с высокой приточностью в Братское водохранилище (за прошедшие сутки приток составил 3650 м³/с, общий приток с учетом сбросов Иркутской ГЭС - 6950 м³/с), Енисейское бассейновое водное управление изменило режим работы на гидроузле, - рассказали в ведомстве.

Затоплений населенных пунктов в нижнем бьефе Братской и Усть-Илимской ГЭС не прогнозируется.

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