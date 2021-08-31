Жилой дом горит на улице Чукотской в Иркутске

Жилой дом горит на улице Чукотская в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 31 августа иркутяне заметили черный дым в небе над Свердловским округом. Позже выяснилось, что там загорелся жилой дом. Информацию передали в экстренные службы. Об этом "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

-В 19:09 поступило сообщение о пожаре на улице Чукотская, 2в в Свердловском округе. Горит жилой дом, - рассказали в ведомстве.

На место выехали спасатели. На тушении работают четыре пожарных расчёта.

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