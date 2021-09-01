Лучший эскиз памятного знака для 130-го квартала выбрали в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске выбрали лучший эскиз памятного знака в честь Карла Фрауендорфа и Лоренца Ланга, который будет установлен в 130-м квартале. Победителем конкурса стал скульптор Александр Поправко. Он получит ценный приз. Также эскиз будет доработан с учетом места расположения знака. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- По словам автора, в основу памятного знака взят образ старой карты. Скульптурная композиция представлена бронзовой фигурой двуглавого орла у развернутой горизонтальной карты Иркутской губернии 18 века. Орёл, являясь символом Российской Империи, прикрывает размахом своих крыльев карту, олицетворяющую Сибирское Царство, в частности Иркутскую губернию, создает образ покровителя, защитника, - цитируют автора эскиза в пресс-службе администрации.

Также скульптура будет исполнена таким образом, что люди смогут рассмотреть все детали и фрагменты карты.

Справка КП

Лоренц Ланг - родился в 1684 году в Стокгольме. С 1712 вступил на русскую службу, 25 июня 1739 года стал вице-губернатором Иркутской провинции. Занимался вопросами пограничной торговли, а также проектами по улучшению управления краем. Также стал основателем школы геодезии в Иркутске.

Карл Львович фон Фрауендорф - родился на территории одного из германских княжеств в шляхетской семье. В 1731 году вступил на на русскую службу. В 1765 году был назначен губернатором Иркутской губернии. Много усилий приложил к благоустройству самого Иркутска. Также по его приказу впервые была снята первая карта озера Байкал. Внес большой вклад в развитие речного судоходства.

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