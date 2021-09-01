Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 сентября 2021 6:53

Больше 588 тысяч жителей Иркутской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Полностью привиты от COVID-19 больше 500 тысяч человек
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Больше 588 тысяч жителей Иркутской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Больше 588 тысяч жителей Иркутской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области полностью вакцинированы 504 922 человек. Еще 588 821 жителей привиты первым компонентом. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу по Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных традиционно в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 169 314 человек, первым компонентом - больше 196 тысяч. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 44 128 человек. В Ангарске это число – 41 095.

Напомним, для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заменит ли вакцина от коронавируса прививку от гриппа, рассказали иркутские врачи. Врачи объяснили, когда лучше делать прививки от гриппа в Иркутске в 2021 году. (подробности)

«Вакцинация – это жизнь!»: четвертый этап акции пройдет 2 сентября. Прямую трансляцию проведения акции смотрите 2 сентября в 18.00. (подробности)