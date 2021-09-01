Больше 588 тысяч жителей Иркутской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области полностью вакцинированы 504 922 человек. Еще 588 821 жителей привиты первым компонентом. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу по Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных традиционно в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 169 314 человек, первым компонентом - больше 196 тысяч. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 44 128 человек. В Ангарске это число – 41 095.

Напомним, для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

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