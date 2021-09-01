Похитителей майнингового оборудования стоимостью больше 400 тысяч рублей задержали в Заларинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Заларинском районе Иркутской области полицейские задержали вероятных похитителей оборудования для майнинга. У них при обыске обнаружили краденные машины. Ранее в дежурную часть обращалась жительница поселка Залари, которая рассказала, что из ее гаража украли восемь единиц оборудования для добычи криптовалюты стоимостью около 400 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вскоре оперативники установили вероятных подозреваемых, которыми оказались 21-летний житель поселка Залари и его 20-летний знакомый из поселка Хор-Тагна. Сыщики также обнаружили похищенное имущество, часть которого злоумышленники сбыли жителю поселка Залари, - рассказали "КП"-Иркутск" в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Одного из фигурантов дела поместили под стражу. Полицейские проверяют причастность подозреваемых к другим подобным преступлениям.

Майнинговое оборудование возвращено законному владельцу.

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