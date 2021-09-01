Искусственные дожди вызовут для тушения лесных пожаров на севере Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Катангском районе районе тушить лесные пожары будут тушить с помощью самолета зондировщика Ан-26 «Циклон», который вызовет искусственные осадки. Над горящей тайгой образовалась подходящая для этого облачность. Об этом "КП"-Иркутск" сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За минувшие сутки, 31 августа, в лесном фонде региона с помощью авиационного мониторинга обнаружено 14 новых возгораний. Из них потушено четыре на общей площади 3,3 га: по два – в Усть-Удинском и Братском районах. На такой же площади ликвидировано два ранее зарегистрированных природных пожара в Жигаловском и Усть-Удинском районах, - рассказали в правительстве региона.

В 12-ти случаях причиной возгораний предварительно стали грозы, в двух могут быть виновны люди.

Также в регионе сохраняются высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности в лесах.

Накануне в тушении лесных пожаров было задействовано 613 человек и 54 единицы наземной техники.

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