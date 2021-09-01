Отопительный сезон начался на севере Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Катангском районе отопительный сезон начинается 1 сентября. Сегодня будут запущены все источники. Сначала тепло попадут в социально значимые объекты. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Иркутская область готова к прохождению отопительного сезона. В регионе завершился северный завоз водным транспортом, в Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы доставлено свыше 83 тысяч тонн угля, - рассказали на официальном сайте правительства.

Из регионального бюджета Иркутской области на поддержку северного завоза топливно-энергетических ресурсов было выделено 855,5 миллионов рублей.

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