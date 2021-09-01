Водитель и два пассажира "Лады" погибли при столкновении с КамАЗом на трассе "Сибирь" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло в Нижнеудинском районе. Ночью 31 августа на трассе "Сибирь" в районе посёлка Камышет "Лада Ларгус" столкнулась с КамАЗом. Обе машины ехали в попутном направлении. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- В результате ДТП 57-летний водитель "Лады Ларгус" и его пассажиры в возрасте 31 и 59 лет скончались от полученных травм, также два пассажира отечественного автомобиля обратились за медицинской помощью, - рассказали в ведомстве.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.

Водителей просят неукоснительно соблюдать скоростной режим и правила ПДД. Также при совершении маневра необходимо убедиться в его безопасности.

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