Форели в Иркутске может стать меньше Фото: Павел МАРТИНЧИК

Иркутяне беспокоятся о том, что в город может стать меньше красной рыбы. Дело в том, что из-за увеличения сброса воды на Иркутской ГЭС подтопило форелевую ферму. Об этом сообщают в ИА IrkutskMedia

- Холодная вода притормаживает рост рыбы. Если вода спадет, то нерест будет зимой. Если нет, то через три-четыре года город останется без красной рыбы. Таков срок выращивания товарной форели от начала нереста до продажи, — рассказали сотрудники фермы.

Также вода может попасть через верхние шлюзы, из-за чего в садках погибают мальки в связи с повышенным содержанием азота

Напомним, сброс воды на Иркутской ГЭС был увеличен до 3400 кубометров в секунду. Это связано с понижением уровней Ангары и Иркута и высокой приточностью Байкала.

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