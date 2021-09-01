В Иркутской области детсады вернутся к прежнему режиму работы, а в фитнес-центрах больше не требуется ПЦР-тест Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области внесены изменения в указ губернатора об ограничительных мерах, связанных с коронавирусом. Так в регионе в течение десяти дней детские сады перейдут на обычный режим работы. Необходимости организации "дежурных групп" больше нет. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Также изменениями в указ исключены требования по предъявлению документов о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте, перенесенном не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией в фитнес-центрах и других объектах физической культуры и спорта, включая секции и кружки, - говорится в официальном сообщении правительства.

Однако часть ограничительных мер для этих организаций остается обязательной, в том числе заполняемость помещений не больше 50%

Изменения связаны с предстоящими выборами. На избирательных участках должны соблюдаться меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

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